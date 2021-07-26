Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kabalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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