Son dakika haberi! Kastamonu'da orman yangını
Son dakika güncel haberi... Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
07.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:34
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.
Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalarda alevleri söndürme mücadelesi sürüyor.
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Kaynak: AA