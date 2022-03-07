Son dakika haberi! Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı

AA, Vural Akkirpi - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir bölümünde üniversite öğrencilerinin kaldığı sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü.

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir bölümünde üniversite öğrencilerinin kaldığı sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki iki katlı İhsangazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı.

Tesisin bir bölümünde konaklayan Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, görevlilerce tahliye edildi.

Çalışanların haber vermesi üzerine yangına, İhsangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.

AA / Vural Akkirpi - Güncel

Üniversite, İhsangazi, Kastamonu, Yangın, Güncel, Haberler

title