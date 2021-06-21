Son dakika haberi! Kastamonu'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberler... Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Acar (32) idaresindeki 37 KG 502 plakalı motosiklet, Sekiler köyü mevkisinde R.Ç'nin kullandığı 34 DP 2920 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Acar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor