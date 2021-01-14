Son dakika haberi | Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye 64 bin 369 lira ceza

Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 97 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7-13 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 1, sigara yasağına uymayan 17, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 74 kişi olmak üzere toplam 97 kişiye 64 bin 369 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 3 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu önlemlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor