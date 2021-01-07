Son dakika haberi... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye para cezası

Son dakika habere göre Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 153 kişiye 209 bin 737 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 153 kişiye 209 bin 737 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık-6 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 8, sosyal mesafeye uymayan 14, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2, sigara yasağına uymayan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 127 kişi olmak üzere toplam 153 kişiye, 209 bin 737 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 16 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu