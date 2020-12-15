Son dakika haberi! Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen genç öldü
15.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:41
Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Alınören köyünde yaşayan 17 yaşındaki Emrecan Çiftçi'nin kestiği kavak ağacı üzerine devrildi. Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor