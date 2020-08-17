Son dakika haberi | Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri: Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin ikametlerinde ve İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsünde yaptığı aramada 24 litre sahte içki, 16 adet sahte TAPDK bandrolü, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA