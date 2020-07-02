Son dakika haberi... Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelinin üç ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tabanca, av tüfeği, 9 litre kaçak alkollü içki ve yaş üzüm aroması ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA