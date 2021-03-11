Son dakika haberi | Kastamonu'da jandarmanın projesiyle yüksekten düşme sonucu ölümlerde azalma sağlandı
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Son dakika haberi | Kastamonu'da jandarmanın projesiyle yüksekten düşme sonucu ölümlerde azalma sağlandı

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:24
Son dakika haberi | Kastamonu'da jandarmanın projesiyle yüksekten düşme sonucu ölümlerde azalma sağlandı

Son dakika haberi: Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Ağaçtan ve Yüksekten Düşme Olaylarını Önleme Projesi"yle bu tür olaylarda görülen ölüm sayılarında düşüş sağlandığı bildirildi.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Ağaçtan ve Yüksekten Düşme Olaylarını Önleme Projesi"yle bu tür olaylarda görülen ölüm sayılarında düşüş sağlandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, projenin geçen yıl 20 Ağustos'ta başlatıldığı anımsatıldı.

Proje kapsamında meyve yetiştiriciliği yapanlara ücretsiz 485 emniyet kemeri verildiği ifade edilen açıklamada, aynı zamanda bilgilendirici broşür dağıtıldığı ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılında 64 ağaçtan düşme olayında 5 kişi, 2020 yılında ise 58 ağaçtan düşme olayında 2 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında proje kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 9, hayatını kaybeden kişi sayısında ise yüzde 60 azalma sağlandı. Proje, ulusal basın aracılığıyla geniş kitlelere duyuruldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde haberi izleyen ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından emniyet kemeri talebinde bulunan vatandaşlara da emniyet kemeri temini konusunda yardımcı olunmuştur. Proje, 2021 yılında da uygulanmaya devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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