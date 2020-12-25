Son dakika haberi | Kastamonu'da "Jandarma personeliyiz" diyerek telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da telefonda jandarma personeli olduklarını söyleyerek yalnız yaşayan kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ile Çorum'un merkez ve Osmancık ilçelerindeki dolandırıcılık vakaları üzerine Kastamonu Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu yakalanan, cezaevinden izinli olarak çıkan M.A. ile arkadaşı A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalnız yaşayan yaşlı kişileri telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyerek dolandıran, 38 suçtan kaydı bulunan M.A. ile arkadaşı A.A, Kastamonu Jandarma Komutanlığının takibi sonucu dün taksiyle İstanbul'a giderken yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor