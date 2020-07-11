Son dakika haberi | Kastamonu'da iki ev yangında küle döndü
Son dakika haberine göre Kastamonu'da çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
11.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:20
Kastamonu'da çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Omcular köyü As Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi.
Yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA