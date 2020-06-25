Son dakika haberi | Kastamonu'da husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişinin evini yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaşçılar köyü Demirciler Mahallesi'nde yaşayan L.E'nin evinde, geçen cumartesi yangın çıktı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgedeki plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından güzergahta yabancı plakalı bir araç tespit edildi.

İncelenen kamera kayıtlarına göre araçta bulunan M.H.U, B.P, O.P. ve H.C. ile L.E arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, yangını planlayıp çıkarmış olabilecekleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA