Son dakika haberi: Kastamonu'da hırsızlık yaptığı evi ateşe verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Kastamonu'da hırsızlık yaptığı evi ateşe verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

27.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:14
Son dakika haberi: Kastamonu'da hırsızlık yaptığı evi ateşe verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Ayvalı köyündeki İsmail Taşçı'ya ait evde 24 Şubat'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede traktör römorku ve ilaçlama makinesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan incelemede römork ve ilaçlama makinesini çalıp evi ateşe verdiği öne sürülen Ş.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İsmail Taşçı'ya ait 3 katlı ev, 24 Şubat Çarşamba günü yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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