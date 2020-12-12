Son dakika haberi | Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika haberi | Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

12.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:46
Son dakika haberi | Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökören köyü Dikmen Mahallesi'nde odun taşıyan Hayri Kamil Çatal'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çatal, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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