Son dakika haberi! Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'a yolcu bıraktıktan sonra Cide'ye dönen Hüseyin Baş'ın (67) kullandığı 37 T 6060 plakalı ticari taksi, Çandır köyü yakınlarında sahile devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baş'ın kalp krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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