Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

23.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:08
Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin internet ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Prens Harry Demet Akalın Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart Manisa Saldırı Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:09:32. #1.16#
title