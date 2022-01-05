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Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Son dakika haberi: Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye'ye gelmeden DEAŞ içerisinde faaliyetlere katıldığı ve Kastamonu'da ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

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