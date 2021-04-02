Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü
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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyünde ikamet eden Niyazi Örnek'e ait samanlıkta, henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm samanlığı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha da büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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