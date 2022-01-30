Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında depo zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında atık malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Kuzeykent Mahallesi'nde alışveriş merkezi ve öğrenci yurdunun bulunduğu binanın bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alışveriş merkezi ve öğrenci yurduna sıçramaması için çaba sarf edilen yangın ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale geldi.