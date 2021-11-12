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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

Son dakika habere göre Kastamonu'da çıkan yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Topçuoğlu Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta, uzun süredir boş olan evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında, sahibi öğrenilemeyen 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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