Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
25.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:38

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.

Bölgedeki yerleşim birimlerine yakın bir konumda 3 noktada devam eden yangın ekiplerin müdahalesiyle bir noktaya düşürüldü. Böylece yangının yerleşim yerlerine yönelik tehdidi ortadan kalktı.

Yangına müdahaleye destek için 101 Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, arama kurtarma (JAK) ve asayiş ekiplerinden oluşan 101 kişilik ekip de bölgeye geldi. Ekipler dörderli gruplar halinde yangın söndürme faaliyetine katıldı.

Yangın alanına yakın köylerden Kayaoğlu'nun muhtarı Cevat Dolapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşi görünce yangına müdahale etmeye geldiğini söyledi.

Yangının çıktığı alanın köylere yakın olduğunu ifade eden Dolapçı, "Çok korktuk ama devletimiz sayesinde önlemimizi aldık." dedi

Özgür Tuncay, Azdavay ilçesinde esnaflık yaptığını belirtti.

Yangını haber alınca söndürmek için ormanlık alana geldiğini ifade eden Tuncay, "Yakın köylere sıçramaması için önlem aldık. Ekiplere yardımcı olduk. Elimizden geleni yaptık. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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