Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

18.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:30
Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber: Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide'nin otogar mevkiinde Koca İmamoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabilen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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