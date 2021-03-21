Son dakika haberi... Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
21.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:06
Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Kaygınca köyü Sökü Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu