Son dakika haberi... Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kurul, köyde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım