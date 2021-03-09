Son dakika haberi | Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:08
Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Sarıkonak köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi. Köyde yaşayan 15 kişinin testinin pozitif çıktığı anlaşıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor