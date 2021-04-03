Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Talipler köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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