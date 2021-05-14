Son dakika haberi: Kastamonu'da bayram günü yangın faciası: 1 ölü
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Son dakika haberi: Kastamonu'da bayram günü yangın faciası: 1 ölü

Son dakika haberi: Kastamonu'da bayram günü yangın faciası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören Köyü Demirci Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında o esnada evde bulunan engelli Hamdi Demir'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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