Son dakika haberi | Kastamonu'da Başhekim Ergül, gazetecilere Kovid-19 ile mücadeleyi anlattı
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Son dakika haberi | Kastamonu'da Başhekim Ergül, gazetecilere Kovid-19 ile mücadeleyi anlattı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluğu göstermek için gazetecilere yoğun bakım ile servisleri gezdirdi.

Son dakika haberi | Kastamonu'da Başhekim Ergül, gazetecilere Kovid-19 ile mücadeleyi anlattı
18.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:03

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluğu göstermek için gazetecilere yoğun bakım ile servisleri gezdirdi.

Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Ergül, sağlık personelinin nasıl çalıştığını göstermek açısından gazetecilere Kovid-19 yoğun bakımı ve servislerinin gezdirildiğine dikkat çekti.

Ergül, gazetecilere, koruyucu tulum, maske, sperlik, eldiven ve galoş dağıttı. Koruyucu ekipmanları giyen 3 gazeteci Kovid-19 yoğun bakımı ve servislerini gezerken, Ergül, Hem doktor arkadaşlarımız hem sağlık personeli hem de sivil personel arkadaşlarımız Kovid-19 ile mücadelede özveriyle çalışıyorlar." dedi.

Eylül, ekim ve kasım aylarının grip hastalığının yaygın olacağı bir dönem olduğunu anlatan Ergül, şöyle devam etti:

"Bu dönem içinde hem Kovid-19 ile mücadele edeceğiz hem de griple mücadele edeceğiz. Burada sadece hastane personelinin değil tüm halkımız ve kamu görevlilerinin bize destek olması gerekiyor. Bu mücadeleyi tüm yurtta olduğu gibi hep birlikte aşmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi maske, mesafe ve hijyeni asla ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer ihmal edersek bu sayılar giderek artacak."

Kurban Bayramı öncesinde Kovid-19 vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"65 yaş üzerindeki vatandaşlar için önerim şu, aşı dönemi geldiğinde hem zatürre hem de grip aşısını yaptırmalarını öneriyorum. Kovid-19 ile gribin birbiriyle daha tehlikeli sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bunun için bu önlemleri almamız gerekiyor. Sayın Valimizin de bu mücadele bize çok büyük destekleri oluyor. Sürekli toplantılar yapılıyor. Bu toplantıda kararlar alınıyor. Bu kararlara titizlikle uyulması gerekiyor. Sağlık personeliyle tüm vatandaşlar el birliği yaparak bu dönemi aşmamız gerekiyor."

Kovid-19'da temaslı her kişiye test yapılmadığını ifade eden Ergün, "Sağlık Bakanlığının algoritmasını uyguluyoruz. Kovid-19'lu birisiyle temas ettiğiniz zaman eğer sizin bir semptomunuz, şikayetiniz herhangi bir hastalığınız yoksa 14 gün izolasyon öneriyoruz. Eğer bir şikayeti olursa PCR testi yapıyoruz. Her temaslıya PCR testi yapmıyoruz. Takip ediyoruz. Temaslıysanız ve bir semptomunuz yoksa kendinizi izole edeceksiniz. Her temaslının eğer bir şikayeti yoksa 'bana PCR testi yapın' demesi yoğunluğu artırıyor. Buna gerek yok. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların mutlaka gelmesi gerekiyor, onlara test yapıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Kastamonu Üniversitesi arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk başhekimi olan Prof. Dr. Zafer Ergül, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 11 Mayıs 2020 tarihinde geldiğini 5 Ağustos'ta da başhekim olarak görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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