Son dakika haberi! Kastamonu'da avlanırken tüfeğinin kazara ateş almasıyla vurulduğu öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Kastamonu'da avlanırken tüfeğinin kazara ateş almasıyla vurulduğu öne sürülen kişi öldü

Son dakika haberi! Kastamonu'da avlanırken tüfeğinin kazara ateş almasıyla vurulduğu öne sürülen kişi öldü
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde av sırasında yere düşen tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde av sırasında yere düşen tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla avlanmak için Çördük köyü mevkisindeki ormanlık alana giden Sinan Akyol, tüfeğini yere düşürdü.

Bu sırada tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçmalar isabet eden Akyol, arkadaşları tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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