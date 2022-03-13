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Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın Kastamonu'da faaliyet gösteren entegre fabrikasının kurutma bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı.

KASTAMONU (İHA) - Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

KASTAMONU - Kastamonu'da faaliyet gösteren entegre fabrikasının kurutma bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ağaç bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi fabrikasının yongapan tesislerinin kurutma bölümünde patlama yaşandı. Patlamanın ardından kurutma bölümünde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikanın kurutma bölümünde çıkan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin kurutma bölümünde soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

Son dakika haberi: Entegre fabrikasının kurutma bölümünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu, Patlama, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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