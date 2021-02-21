Son dakika haberi: Kastamonu'da 599 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, iki zanlının yakalandığı operasyonda, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, iki zanlının yakalandığı operasyonda, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu İstanbul'dan İnebolu'ya uyuşturucu madde getirildiği belirlendi.

Şüpheliler E.E. ve C.K'nin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 599 hap bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım