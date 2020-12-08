Son dakika haberi | Kastamonu'da 5 aracın zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Kastamonu'da 5 aracın zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

08.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:15
Son dakika haberi | Kastamonu'da 5 aracın zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 34 JG 2826 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza yapan aracı gören 60 ET 626 plakalı tır sürücüsü Sadık Albayrak, aracını yol kenarına park etti. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 34 ACL 76 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı.

Kazaları görerek yolda duran Mustafa Çubukcu yönetimindeki 34 FS 5355 plakalı otomobil ile diğer kaza yapan araçlara da 28 EE 631 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Adnan, İrfan ve Birkan Çubukçu, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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