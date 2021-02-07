Son dakika haberi | Kastamonu'da 2 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Taşköprü'ye bağlı Çekiç köyü mevkisi ve aynı ilçeye bağlı Aşağı Şehirören ile Sinop'un Boyabat ilesine bağlı Pir Efendi Deresi köyleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu