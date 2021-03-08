Son dakika haberi... Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'ndan "salgın bitmiş gibi davranmayalım" uyarısı
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Son dakika haberi... Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'ndan "salgın bitmiş gibi davranmayalım" uyarısı

08.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:11
Son dakika haberi... Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'ndan

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde salgınla mücadeleye başlayan ilk belediyelerden olduklarını söyledi.

Belediyenin denetimleri sıklaştırdığını belirten Vidinlioğlu, "Özellikle özel halk otobüsleri ve duraklarda denetimlerini arttırarak vatandaşları bilgilendiren Belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor." dedi.

Kontrollü normalleşme sürecinde, öz denetimin kaybedilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Vidinlioğlu, "Biz denetimi sıklaştırdık ama öncelikle hemşehrilerimizin de çok dikkatli hareket etmesi gerekmekte. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak kalınmalı. Hep birlikte aynı mücadeleyi verebilirsek cefakar sağlık ordumuza da yardımcı olabiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 vaka sayısına da dikkati çeken Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta şehrimiz orta risk grubu iller arasında gösterildiğinde rehavete kapılmamamız gerektiği yönünde uyarlarda bulunmuştum. Sağlık Bakanımızın önceki gün yaptığı açıklama doğrultusunda, şehrimizin 'sarı' yani orta risk grubu iller arasından 'turuncu' yani yüksek risk grubu illerin arasına çıktığı açıklandı. Çok kısa sürede büyük bir vaka artışı yaşadığımız ortada. Lütfen daha dikkatli olalım. Bu şekilde gidersek şehrimiz çok yüksek riskli iller grubuna girebilir. Burada hep birlikte hareket etmeliyiz. Salgın bitmiş gibi davranamayız. Biliyorum hepiniz sıkıldınız ancak sağlık için bu sürece katlanmalıyız. Bu süreçte her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Salgın bitmiş gibi davranmak sağlığımızı kaybetmemize neden olur. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Kalabalık noktalarda bulunmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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