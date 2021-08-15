Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelmesi Mustafa Destici'nin bölgede incelemelerde bulunması Selin zarar verdiği yerlerden görüntüler BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulunduKASTAMONU -...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelmesi

Mustafa Destici'nin bölgede incelemelerde bulunması

Selin zarar verdiği yerlerden görüntüler BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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