Son dakika haberi: KASTAMONU - BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelmesi Mustafa Destici'nin bölgede incelemelerde bulunması Selin zarar verdiği yerlerden görüntüler BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulunduKASTAMONU -...
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelmesi
Mustafa Destici'nin bölgede incelemelerde bulunması
Selin zarar verdiği yerlerden görüntüler BBP Genel Başkanı Destici, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
KASTAMONU - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı