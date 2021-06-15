Son dakika haberi... Kaspersky'den "kişisel bilgilerin ele geçirilmesi tehdidinden" korunma rehberi

Son dakika ekonomi haberi... Kaspersky gizlilik uzmanları, internet kullanıcılarının kişisel bilgilerinin çalınması tehdidinden (doxing) korunmaları için yapmaları gerekenlere ilişkin kontrol listesi hazırladı.

Kaspersky gizlilik uzmanları, internet kullanıcılarının kişisel bilgilerinin çalınması tehdidinden (doxing) korunmaları için yapmaları gerekenlere ilişkin kontrol listesi hazırladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yaptığı araştırma, tüketicilerin yüzde 50'sinin veri ihlali sonrasında artık bir çevrim içi hizmet sağlayıcısı kullanmayacağını, yüzde 57'sinin güvenlik ve gizliliklerinin "akıllı" sistemden etkilenmesi konusunda endişe taşıdığını gösteriyor.

Bu sayılar, özel verileri denetim altında tutmanın genel bir endişe haline geldiğini ortaya koyuyor. Çevrim içi kullanıcılar, günlük olarak verilerini istenmeyen kişilerle paylaşma riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

İnternet kullanıcıları, her gün farkında olmasa da günlük kişisel veri yöntemiyle ilgileniyor. Bu veri yönetimi arasında fotoğraf paylaşmak, konum etiketlemesi yapmak, belgeleri buluta yüklemek, yeni bir uygulama indirmek gibi aktiviteler bulunuyor.

Bu aktiviteler sırasında çoğu zaman hangi verilerin paylaşıldığı, verilerin nihai alıcılarının kimler olduğu çok net değil. Her yaştan, meslekten ve geçmişe sahip çevrim içi kullanıcıların karşılaştığı tehditlerden biri olan doxing (ifşa amacıyla kişisel bilgileri toplamak veya birine zarar vermek için başka bir şekilde kullanma pratiği) bugünün önemli tehditleri arasında yer alıyor.

Kuruluşlara yönelik veri sızıntıları ve fidye yazılımı saldırıları gibi bazı riskler büyük ölçüde kullanıcının kontrolü dışında olsa da doxing gibi tehditler kullanıcılar tarafından ele alınabiliyor. Doxing, kullanıcı verilerinin açığa çıktığı pek çok kanalda (forumlar, sosyal medya ve uygulama kayıtları) dikkatli bir tutum izleyerek önlenebiliyor.

Kaspersky uzmanları, doxing ve veri kaybı riskini azaltacak özet bir kılavuz oluşturdu. Üç bölüme ayrılan kontrol listesi, tarayıcı etkinliği ve uygulama takibi gibi kontrol edilen ve edilmeyen verileri, karşılaşılabilecek diğer kişilerin bu verileri nasıl kullanabileceğini ele alıyor. Böylece kullanıcılara internette güvenli bir şekilde gezinmelerine yardımcı olacak doğru bilgi ve araçları sağlayarak teknolojiden endişe duymadan keyif almalarına ve daha az dijital stres yaşamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

"Verileri güvende tutmak için kimlerle ve nasıl paylaştığımıza dikkat etmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Uzmanı Anna Larkina, kullanıcıların kendisiyle ilgili çevrim içi olan her şeyi kontrol etmesinin mümkün olmadığını ancak bu konuya bazı adımlar atılarak başlanabileceğini bildirdi.

Larkina, veri güvenliği konusunda şu önerileri paylaştı:

"Verileri güvende tutmak ve riskleri azaltmak için onları kimlerle ve nasıl paylaştığımıza dikkat etmeli ve kontrol altında tutmak için bazı önlemler almalıyız. Bunların bir kısmı şifre yöneticileri veya gizliliği etkinleştiren tarayıcı uzantıları gibi doğru gizlilik araçlarını yükleyerek ve yöneterek çözülecek türden şeyler... Bu kontrol listesiyle kullanıcılara kişisel verilerini daha güvenli tutmanın ve yakınlarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmanın basit, kolay anlaşılır bir yolunu sunmayı hedefliyoruz."

Electronic Frontier Foundation Kişisel Teknoloji Uzmanı Daly Barnett ise kullanıcıların kendi dijital gizliliği ve güvenliği konusunda çıtayı yükselttiğinde, bağlantı kurduğu diğer kişilere de özen göstermek için üzerine düşeni yaptığını bildirdi.

Barnett, "Hayatımızın dijital yönlerini ne kadar insana yakın hale getirebilirsek çıtayı yükseltmeye yönelik atacağımız ilk birkaç adım o oranda göz korkutucu olmaktan uzaklaşır. Kaspersky ile birlikte hazırladığımız kontrol listesi buna başlamak için harika bir yer." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan