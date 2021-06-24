Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
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Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım

Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, son 1,5 yılda Hacılar ilçesine 8 milyon 939 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, son 1,5 yılda Hacılar ilçesine 8 milyon 939 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, 16 ilçede içme suyu, kanalizasyon hat imalatı, bakım-onarım ve yenileme hizmetlerini sürdürüyor.

Yatırım programına aldığı projeleri sırasıyla hayata geçirerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışan KASKİ, son 1,5 yılda Hacılar ilçesine içme suyu sondaj kuyusu, içme suyu şebeke hattı, basınç kırıcı oda, yağmur suyu şebeke hattı ve ızgara yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirerek 8 milyon 939 bin liralık yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların sorunsuz bir şekilde altyapı imkanlarından faydalanabilmelerini sağlamak için KASKİ'nin çözüm odaklı projeler ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

İlçelerdeki altyapı ağlarını daha da güçlendirmek için imalatın yanı sıra yenileme işine de hız verdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Amacımız vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bizim için merkez ile en uzak ilçemizin en ücra köşesindeki vatandaşımız aynı. Uzak, yakın diye bir ayrım yapmamız mümkün değil. Herkese eşit mesafede olmak için gayret ediyoruz. Yapılan işler bölge halkımıza hayırlı olsun. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım
Son dakika haberi: Hacılar ilçesine KASKİ'den 8 milyon 939 bin liralık yatırım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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