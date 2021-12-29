Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla'ya 2021 yılında 9 milyon 946 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, Akkışla'da 2 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa etti.

KASKİ, diğer yandan da yeni yerleşim yerlerindeki konutların içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için de 22 bin 580 metre şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapı ile ilgili yaşanabilecek her türlü problemin ortadan kaldırılması için merkez ve ilçelerdeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

KASKİ'nin insan ve çevre sağlığını korumak için kalıcı ve geleceğe yönelik projeler ile sürekli hizmet halinde olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Hızla değişen koşullara ayak uydurmanın, geleceğe yönelik planlar hazırlamanın en iyi yolunun değişimi planlamak ve yönetmekten geçtiğini biliyoruz. Amacımız, kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilir kentsel gelişme ile daha da yaşanabilir bir çevre oluşturmak. Sağlıklı kentler ancak sağlıklı altyapılar üzerine inşa edilir. İşte bu gerçekten yola çıkarak tüm birimlerimiz ile aynı azimle merkez ve ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Laf değil icraat yapıyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Akkışla'mız için ne yapsak az. Gücümüzün yettiği ölçüde bundan sonra da kentimizin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz ayrımı yapmadan yolumuza devam edeceğiz.."

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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