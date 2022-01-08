Son dakika haberi... Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı oldukça iyi bir oyun oynadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Maça yüksek tempoda başladık. Golü erken bulmak motivasyonu üst noktaya taşıdı. Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Sıkıntıda olan bir kulübüz, ancak kaliteli bir takımımız var. Yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir konumda bitireceğimize inanıyoruz. Mücadele eden, maçı lehimize çeviren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok istedik ve başardık. İlerleyen haftalarda devamını getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

İlk yarının son 2 haftasında alınan 4 puanın takımdaki inancı arttırdığına değinen Şengül, "Takımdaki birliktelik yeni yeni oluşuyor. Bir arada oynadıkça daha da perçinleşecek. İlk yarının son 2 haftasında alınan 4 puan sinerji arttırdı. Birbirlerine inanmaya başladılar. Bugünkü galibiyetin altında bu var. Bundan sonrası için oyuncular çok daha farklı bir performans ortaya koyacaklar. Daha iyi bir ikinci yarı bekliyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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