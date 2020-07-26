Son dakika haberi... Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk
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Son dakika haberi... Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk

Son dakika güncel haberine göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen şampiyon Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sezonu mağlubiyetle kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi.

26.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:28

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen şampiyon Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sezonu mağlubiyetle kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Bütün oyuncularımızı görmek istiyorduk. Uzun süre oynamayan daha az süre alan oyuncularımız vardı, bugün onları görmek istedik, onlara forma verdik. Sıcak da bir hava vardı. Bu havada oyuncularımızın performanslarını gerçekçi değerlendiremeyiz. Kaptırdığımız toplardan 3 gol yedik, birçok pozisyon verdik. İdeal kadroya dönünce 3-2'yi yakaladık, berabere de bitirebilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, sahaya çıkarken Kasımpaşalı oyuncuların kendilerini alkışlarla karşılamasıyla ilgili olarak ise "Kasımpaşa Kulübünün bizi karşılaşması, sahaya çıkarken alkışlaması, çiçek vermesi, iki dost kulübün yakınlığı bizi sevindirdi. Futbol adına çok değerli. Galibiyetinden ve bu sene ikinci devredeki başarısından ötürü Kasımpaşa'yı kutluyorum, onları alkışlıyorum. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel şekilde ağırladılar." şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi... Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk

Kaynak: AA

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