Son dakika haberi | Kasımpaşa'dan Mickael Tırpan Fortuna Sittard'da, Gilbert Koomson da Bodo/Glimt'e transfer oldu
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Son dakika haberi | Kasımpaşa'dan Mickael Tırpan Fortuna Sittard'da, Gilbert Koomson da Bodo/Glimt'e transfer oldu

Son dakika haberi | Kasımpaşa'dan Mickael Tırpan Fortuna Sittard'da, Gilbert Koomson da Bodo/Glimt'e transfer oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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