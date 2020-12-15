Son dakika haberi! Kasa hırsızları adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi! Kasa hırsızları adliyeye sevk edildi

15.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:47
Son dakika haberi! Kasa hırsızları adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinden hırsızlık olayına karıştıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinden hırsızlık olayına karıştıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde faaliyet gösteren işyerinden meydana gelen Kasa Hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 8 saat içerisinde çok sayıda kamera incelenmesi neticesi olaya karışan şahıslar ve kullanmış oldukları araçlar tespit edildi. Ekipler araç ve şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda araç kovalamaca sonucu Nazilli'de şüpheli Ö. D. ile birlikte yakalandı. Diğer şüpheliler M. P. ve M. B. ise il merkezinde aynı gün yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda işyerinden çalmış oldukları 9 bin 585 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Son dakika haberi! Kasa hırsızları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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