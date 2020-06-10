Son dakika haberi | Kaş'ta makilik alanda yangın
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Son dakika haberi | Kaş'ta makilik alanda yangın

Son dakika haberi: Kaş'ta makilik alanda yangın Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

10.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:15

Kaş'ta makilik alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş-Kalkan yolu üzerindeki bir sitenin özel trafosundaki elektrik kaçağı, çevredeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Makilik alandan dumanların yükseldiği görenler durumu hemen itfaiyeye ihbar etti. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Orman İşletme müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 15 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | Kaş'ta makilik alanda yangın

Kaynak: İHA

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