Son dakika haberi! Kas hastası Sami Can, iyileşip üniversiteye gitmek istiyor
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Son dakika haberi! Kas hastası Sami Can, iyileşip üniversiteye gitmek istiyor

Son dakika güncel haberi... ADANA'da, liseden bu yıl mezun olan ancak kas hastalığıyla mücadele eden Sami Can (19), "Üniversite sınavına girdim. Kazansam da hastalığımdan dolayı gidemeyeceğim. Sağlığıma kavuşup, eğitimime devam etmek istiyorum" dedi.

Son dakika haberi! Kas hastası Sami Can, iyileşip üniversiteye gitmek istiyor
21.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:31

ADANA'da, liseden bu yıl mezun olan ancak kas hastalığıyla mücadele eden Sami Can (19), "Üniversite sınavına girdim. Kazansam da hastalığımdan dolayı gidemeyeceğim. Sağlığıma kavuşup, eğitimime devam etmek istiyorum" dedi. Anne Mercan Can (43) da maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, oğlunun tedavisi için hayırseverlerden yardım istedi.

Mercan-Mustafa Can (43) çiftinin oğulları Sami Can, 4 yıl önce kas hastalığına yakalandı. Aradan geçen sürede hareketi edemez hale gelen Sami Can'ın hastalığına çare arayan ailesi, tedavinin Ankara ile İstanbul'da, yapabileceğini öğrendi. Ancak maddi durumları olmadığı için aile, oğullarını tedavi ettiremedi. Liseden bu yıl mezun olan Sami Can üniversite sınavına girdi. Can'ın en büyük korkusu, hastalığı nedeniyle eğitimine devam edememek. 

İYİLEŞİRSEM İLK İŞİM ÜNİVERSİTEYE GİTMEK15 yaşından itibaren koşamadığını, basketbol oynayamadığını, bisiklete binemediğini hatta merdiven çıkmakta zorluk çektiğini anlatan Can, günden güne ağrılarının arttığını, bazı geceleri uyuyamadığını anlattı. Sağlığına kavuşmak için bir umudu olduğunu söyleyen Can, "Normal bir insanın yapabileceği şeyleri yapamıyorum. Okul hayatım zor geçiyor. Üniversite sınavına girdim. Kazansam da hastalığımdan dolayı gidemeyeceğim. Eğer sağlığıma kavuşursam ilk olarak üniversiteye gitmek ve doya doya koşmak istiyorum" dedi.ÇOCUĞUMUN İYİLEŞMESİ DIŞINDA İSTEĞİMİZ YOK

Çocuğunun gözleri önünde eridiğini ve bir anne olarak çok acı çektiğini dile getiren Mercan Can, eşinin de iş kazası geçirdiğini bu nedenle çalışamadığını söyledi. Anne Can, çocuklarını özel doktora tedavi ettirecek maddi durumlarının olmadığını, Ankara ve İstanbul'daki bazı doktorların bu hastalığın tedavisinde başarılı olduklarını öğrendiklerini ifade ederek, "Tek isteğim çocuğumun iyileşmesi, üniversiteye gitmesi ve mutlu bir hayat yaşamasıdır. Çocuğumun tedavisi dışında başka hiçbir isteğimiz yok. İstiyoruz ki onun bir geleceği olsun. Yetkililere, hayırseverlere, devlet büyüklerine sesleniyorum. Çocuğumun kurtulmasına yardım edin. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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