Son dakika haberi | Kartepe'de okullar sınava hazırlandı Son dakika haberi... Kartepe Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Kartepe Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Kartepe Belediyesi, MEB sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığı kapsamında Kartepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak sınava hazır hale getirdi. İlçe genelinde 103 okulda yapılacak olan LGS sınavı için Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kartepe Belediyesi ikişer kişilik 10 ekip okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar titizlikle dezenfekte edildi. Toplamda 302 metre kare alan ekipler tarafından dezenfekte edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA