Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu
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Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

18.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:20

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun (51) için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Arazi şartlarının güçlüğü ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen 100'ün üzerinde personel arama yaptı.

Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, Derbent Mahallesi'nde evinin yakınından geçen dereye devrilen aracının içinde tespit edildi.

Ekipler, bunun üzerine olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeye gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tolun'un cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alarak bölgeye gelen Tolun'un meslektaşları ve yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde izledi.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu
Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu
Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu
Son dakika haberi... Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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