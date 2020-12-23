Son dakika haberi! Kartepe Belediyesi çocukları sevindirdi
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Son dakika haberi! Kartepe Belediyesi çocukları sevindirdi

23.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:57
Son dakika haberi! Kartepe Belediyesi çocukları sevindirdi

Son dakika gündem haberi... Kartepe Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocukların yüzünü doğum günü sürprizleriyle güldürüyor.

Kartepe Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocukların yüzünü doğum günü sürprizleriyle güldürüyor.

Kartepe Belediyesi, Alo Evlat Sağlık Kulübü'nün kurulmasından bu yana örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Korona virüs salgını ile başlayan süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre Alo Evlat Sağlık Kulübü Kartepelilerin bütün ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Suadiye Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Kasırga'nın kızı Meryem Kasırga'nın 15'inci yaş günü Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin sürprizi ile kutlandı.

Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eden baba İsmail Kasırga "Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Covid-19 pandemi dolayısıyla çocuklarımız zor günler geçiriyor. Bir nebze olsun onların yüzlerini güldürdüğünüz için Allah razı olsun". dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Kartepe Belediyesi çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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