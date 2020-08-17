Son dakika haberi | Kartaltepe Tabiat Parkında Kovid-19 denetimi
Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kartaltepe Tabiat Parkında denetim yapıldı.
17.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kartaltepe Tabiat Parkında denetim yapıldı.
İstanbul ve yakın illerden gelen ziyaretçiler dolayısıyla özellikle hafta sonu Kartaltepe Tabiat Parkında yoğunluk yaşanıyor.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tabiat parklarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Kartaltepe Tabiat Parkında çevre temizliğinin hassasiyeti ve Kovid-19 tedbiri kapsamında sosyal mesafe, hijyen, maske konusunda ziyaretçileri bilgilendirdi.
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Kaynak: AA