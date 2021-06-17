KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA
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KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADAMustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ Kartal Sahil Yolu'nda sürücüleri yarış yapan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA

Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ Kartal Sahil Yolu'nda sürücüleri yarış yapan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sahil yolundaki tehlikeli yarış, kameralara yansıdı.

Kartal Sahil Yolu'nda dün öğle saatlerinde 2 otomobil, yarış yaparak, kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin yoğun olmasına aldırmayan 2 sürücü, son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas atarak, yarıştı. Kısa süre sonra başka bir aracın da katıldığı yarış, DHA kameraları tarafından kaydedildi.

KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA
KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA
KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA
KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA
KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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